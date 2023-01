O Paris Saint-Germain anunciou esta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Serif Nhaga, que pertencia aos quadros da formação do FC Porto.

O jogador de 17 anos assinou pelos parisienses até 2025.

🆕✍



Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature du contrat stagiaire de Serif Nhaga ! 🔴🔵



Serif est lié avec le club jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5️⃣ pic.twitter.com/wuyuJr36g1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2023

Na quarta-feira, através das redes sociais, Serif Nhaga já se tinha despedido dos dragões.

«O Futebol Clube do Porto sempre foi mais do que um clube para mim. Foi casa e família. Uma escola onde não basta ser bom, é preciso trabalhar para querer ser ainda melhor», começou por escrever no Instagram.

«Serei sempre grato pelo que me proporcionou, pela honra e oportunidade de lutar por vitórias e conquistas, neste que é um clube com uma história sem igual. No futebol e na vida, temos de estar preparados para abraçar novos desafios. Esse momento chegou. É um adeus com esperança de um dia poder voltar», concluiu.

Na última época, o lateral português apontou nove golos em 28 jogos e ainda cumpriu cinco partidas pelos juniores. Esta temporada, porém, não somou qualquer minuto.