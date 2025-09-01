O Fulham, de Inglaterra, aumentou a oferta para 42 milhões de euros para vencer a forte concorrência de última hora do Sporting e contratar Kevin, apurou o Maisfutebol. A proposta inicial, recorde-se, era de 40 milhões de euros.

Para aceitar a saída imediata do jovem extremo brasileiro para a equipa inglesa dirigida pelo português Marco Silva, o Shakhtar Donetsk assegurou ainda 25% de mais-valia numa futura venda.

Além dos leões, o internacional brasileiro sub-21, que vai assinar um contrato de cinco épocas em Inglaterra, estava na mira também dos italianos do Bolonha.

Kevin, de 22 anos, foi vendido pelo Palmeiras ao Shakhtar em meados de 2024, por 12 milhões de euros, com outros três milhões de euros variáveis.

