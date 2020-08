Juan Fernando Quintero, ex-jogador do FC Porto, vai deixar o River Plate e mudar-se para o Shenzhen, da China. A garantia foi dada pelo antigo jogador Faustino Asprilla, amigo de Quintero, em declarações à Blu Radio.

«O Juanfer vai sexta-feira para Miami e não treina mais com o River. Falei com ele e ele ia falar com o treinador para o deixar ir de férias. Já lhe começaram a pagar o contrato da China. Estão atrás dele há dois anos e desta vez vai mesmo», afirmou Asprilla, que disse ainda que Quintero tinha uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube treinado por Rui Vitória, mas não era opção para o jogador.