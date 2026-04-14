Islam Slimani rescindiu contrato com o CFR Cluj, equipa romena que representava desde setembro de 2015.

O avançado argelino ex-Sporting fez apenas um golo em 16 jogos, a maioria saindo do banco.

Slimani, de 37 anos, teve duas passagens por Alvalade. Na primeira, a mais bem sucedida, entre 2013/14 e o princípio de 2016/17, apontou 57 golos e 111 jogos. Na segunda, na segunda metade de 2021/22, marcou quatro golos em 12 jogos, antes de se incompatibilizar com Ruben Amorim.

Nos últimos anos, o avançado argelino tem saltado de clube em clube, tendo vestido as camisolas de sete emblemas desde a saída do Sporting.