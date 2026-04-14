Transferências
Há 42 min
Ex-Sporting Slimani rescinde pelos romenos do CFR Cluj
Avançado argelino de 37 anos fez apenas um golo em 16 jogos pelo emblema dos Cárpatos
Avançado argelino de 37 anos fez apenas um golo em 16 jogos pelo emblema dos Cárpatos
Islam Slimani rescindiu contrato com o CFR Cluj, equipa romena que representava desde setembro de 2015.
O avançado argelino ex-Sporting fez apenas um golo em 16 jogos, a maioria saindo do banco.
Slimani, de 37 anos, teve duas passagens por Alvalade. Na primeira, a mais bem sucedida, entre 2013/14 e o princípio de 2016/17, apontou 57 golos e 111 jogos. Na segunda, na segunda metade de 2021/22, marcou quatro golos em 12 jogos, antes de se incompatibilizar com Ruben Amorim.
Nos últimos anos, o avançado argelino tem saltado de clube em clube, tendo vestido as camisolas de sete emblemas desde a saída do Sporting.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS