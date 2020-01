O Slovan Bratislava confirmou a existência de negociações com o Sporting para a transferência do avançado Andraz Sporar.

Numa nota publicada no site oficial, o clube esloveno esclarece, através do diretor geral do clube Ivan Kmotrík, que as notícias avançadas por alguma imprensa, dando conta da finalização do negócio, não correspondem à verdade.

«É verdade que estamos em negociações com o Sporting, que está muito empenhado em conseguir Andraz Sporar. Porém, as situações mudam de hora a hora e neste momento não há acordo para a transferência. Nem estamos tão perto disso como a imprensa portuguesa diz, porque as nossas e as ideias do Sporting ainda divergem. Definimos as nossas exigências e as condições pelas quais estamos dispostos a aceitar a transferência e não vemos razão para reduzir as nossas exigências. A oferta que aceitaremos deve igualar o valor do jogador», frisou o diretor, que adiantou que o Sporting não está sozinho.

«Clubes de outros países como Inglaterra, Espanha e França também mostraram interesse. Já estamos a chegar aos valores que serão aceitáveis. Há poucas horas recebemos outra oferta muito interessante e séria. (...) A última proposta do Sporting não corresponde às nossas expetativas (...) Estamos em negociações e veremos o que as próximas horas e dias nos trazem», acrescentou Ivan Kmotrík.



