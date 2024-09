É uma clássica história de final de mercado. Desta vez, o azarado foi Kareem Sulemana, extremo ganês do Southampton que ficou 'apeado' em Inglaterra após ter visto a sua transferência para o Ajax ser impedida por questões legais, pela FIFA.

É que a documentação necessária para concluir o negócio só chegou depois do fecho do mercado e, assim, o Ajax ficou privado do substituto para Steven Bergwijn, que deixou o clube no último dia de mercado em direção ao Al Ittihad (que, por sua vez, desistiu de Galeno).

Desta forma, os neerlandeses ficam apenas com um extremo-esquerdo de origem - o jovem Mika Godts. O jornal Telegraaf, dos Países Baixos, explicou todos os pormenores deste 'falhanço'.

Desde as dez da manhã até à meia-noite, foram mantidas conversações o Al-Ittihad por Bergwijn, com Southampton por Sulemana e os agentes dos dois jogadores. As conversações com Bergwijn - em parte devido a longas divergências sobre o método de pagamento - foram demasiado morosas e concluídas demasiado tarde (22h37).

Em consequência, o contrato de empréstimo com opção de compra, aparentemente simples, de Sulemana, tornou-se uma corrida contra o tempo. Em uma hora e um quarto, o departamento jurídico do Ajax tinha de tratar da transferência - mas tal não aconteceu a tempo.