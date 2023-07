Alvo do Sp. Braga para reforçar o ataque para 2023/24, Savinho está a caminho do Girona. O Maisfutebol apurou que o avançado brasileiro vai assinar nas próximas horas um contrato de empréstimo até junho de 2024 com o emblema espanhol.

Os franceses do Troyes, com quem o jovem jogador tem vínculo até junho de 2027, acabou por optar pelo acordo com os espanhóis, entre outros motivos, porque ambos fazem parte do Grupo City.

Os bracarenses queriam o internacional brasileiro sub-21 por empréstimo de uma temporada, mas não conseguiram avançar na definição do valor da opção de compra, sempre acima dos dez milhões de euros.

Savinho, de 19 anos, foi formado no Atlético Mineiro, de onde saiu transferido no primeiro semestre de 2022 para o Troyes por aproximadamente sete milhões de euros. Esteve emprestado ao PSV Eindhoven na última temporada.