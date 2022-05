Castro renovou com o Sp. Braga por mais uma época. O anúncio foi feito pelo clube nesta quinta-feira.

O médio de 34 anos, formado do FC Porto, leva 66 jogos ao serviço do clube arsenalista e fica com vínculo até 2023.

Na última época, Castro participou em 33 jogos e fez duas assistências.

O clube anunciou a renovação com um vídeo em que se vê o jogador nas ruas de Braga a perguntar se as pessoas achavam que o clube devia oferecer-lhe um novo contrato e que tem momentos hilariantes.