Samy Merheg é reforço de inverno do Sporting de Braga.

O jovem avançado, de 19 anos, chega a custo zero proveniente do Deportivo Pereira, da Colômbia, anunciaram os minhotos esta terça-feira.

Merheg assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia (até 2028), com mais duas temporadas de opção. O Maisfutebol sabe que o internacional pelo Líbano fica protegido com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

O novo reforço dos bracarenses, que vai vestir a camisola 11 e já treina há vários dias no Minho, foi formado em Espanha (Marcet e Saint Cugat) e no futebol colombiano (VyV Mi Nuevo Tolima e Deportivo Pereira). Em 2025, cumpriu 29 jogos pelo Deportivo Pereira, tendo somado oito golos e duas assistências.

Pela seleção libanesa, «El Tanque» tem sete golos em 11 internacionalizações.