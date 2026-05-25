É oficial, Diogo Travassos é o mais recente reforço do Sp. Braga, tal com o Maisfutebol noticiou em momento oportuno. O jogador natural de Lisboa custou 5,5 milhões de euros aos cofres bracarenses, assinando um contrato válido até 2031. Fica, ainda, protegido com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros.

Já nesta segunda-feira, o lateral de 22 anos recorreu às redes sociais para se despedir do Sporting. Numa mensagem sentida, Travassos recordou os 16 anos de leão ao peito.

Tendo feito toda a formação no Sporting, desde os sub-7, Travassos estreou-se na Liga pelas cores do Estrela da Amadora, tendo feito 26 jogos na temporada passada por empréstimo do Sporting. Este ano, novamente por empréstimo dos leões, representou o Moreirense – tendo sido destaque dos cónegos com cinco golos e três assistências em 30 jogos.

O internacional sub-21 por Portugal deixa, assim, o Sporting sem fazer qualquer jogo pela equipa principal dos leões. Reforça a equipa de Carlos Vicens - que terminou em quarto e terá de jogar a pré-eliminatória da Liga Conferência - rumando ao quarto clube na carreira.

Leia o comunicado dos bracarenses:

«O internacional sub-21 por Portugal, de 22 anos, custou 5,5 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas (até 2031). A este valor inicial, poderá ainda acrescer 1 milhão de euros, mediante objetivos coletivos (50 por cento) e individuais (50 por cento). O Sporting CP preserva 15 por cento de uma mais-valia sobre uma futura transferência. Refira-se, ainda, que o jogador fica blindado por uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros.

O custo com a compensação por formação e mecanismo de solidariedade devido a terceiros será suportado por ambas as sociedades desportivas, na proporção de 50 por cento cada. A parte devida ao Sporting CP está incluída nas contrapartidas acima referidas.»