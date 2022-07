O avançado mexicano Diego Lainez é a mais recente contratação do Sporting de Braga, confirmou o presidente António Salvador esta quinta-feira em entrevista ao Canal 11.

«O Lainez é um talento do futebol mexicano que estava tapado no Bétis. Ele entendeu que devia de sair para jogar com regularidade e vai chegar a Braga por empréstimo com opção de compra», confidenciou o dirigente bracarense.

Internacional mexicano por 20 ocasiões, Lainez começou a carreira no Club América, transferindo-se em 2018 para o Bétis.