O Sp. Braga está em negociações com Savinho, avançado internacional siub-20 brasileiro, de 19 anos e que foi formado no At. Mineiro, clube pelo qual se tornou campeão em 2021.

O jogador pertence ao grupo City e passou a última época no PSV Eindhoven, emprestado pelos franceses do Troyes, sendo que os arsenalistas tentam agora a cedência de Savinho.

Segundo apurou o Maisfutebol, as conversas estão a decorrer, com o Sp. Braga a tentar garantir uma opção de compra, havendo duas hipóteses em cima da mesa: 15 milhões por 85 por cento do passe, ou 12 milhões por 70 por cento.

Ao serviço do PSV, Savinho fez oito jogos (duas assistências) pela equipa principal, mais 10 jogos (dois golos e duas assistências) pela formação secundária.