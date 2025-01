Uros Racic pode estar de regresso a Portugal. O médio sérvio, de 26 anos, está a ser negociado pelo Sp. Braga por empréstimo junto do Sassuolo. A notícia adiantada na imprensa nacional foi confirmada pelo Maisfutebol.

O negócio ainda não está concluído, mas as negociações decorrem nesta reta final de mercado de transferências. O clube minhoto procura conservar uma opção de compra do jogador no valor de 2,5 milhões de euros.

O internacional sérvio em duas ocasiões está ainda emprestado ao West Bromwich Albion, do Championship inglês, mas procura sair do clube. Jogou um terço dos encontros como titular.

Racic foi atleta do Famalicão em 2019/20, cedido pelo Valência. Em 2022/23 jogou no Sp. Braga também emprestado pelo mesmo clube, tendo atuado em 38 ocasiões.