Numa altura em que as redes sociais têm um papel muito importante na interação dos clubes com os adeptos, as equipas procuram sempre formas criativas de comunicar e isso nota-se bem na altura de anunciar novos reforços.

O anúncio da contratação de Francisco Trincão pelo Barcelona é uma prova disso mesmo. O clube blagrana partilhou um vídeo no Instagram em que mostra o perfil do jogador da aplicação, e começa a fazer gosto nas fotos, como que a dizer: Gostei, comprei. E foi mesmo!

Veja o vídeo: