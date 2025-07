O avançado português Dinis Rodrigues foi oficializado nos suíços do Sion, nesta quinta-feira. O jogador formado no Sp. Braga sai do clube ao fim de sete anos.

Segundo apurou o Maisfutebol, Dinis, de 20 anos, rende 300 mil euros ao Sp. Braga, mais bónus. O clube liderado por António Salvador fica ainda com uma percentagem do passe.

Dinis tem contrato agora com o Sion até 2028. «Estou muito feliz por me juntar ao FC Sion. Senti que o clube queria realmente confiar em mim e venho com o desejo de progredir e dar tudo em campo para atingir os objetivos que estabeleci», afirmou aos meios do clube.

«O Dinis é um avançado puro com um excelente faro de golo. Apesar da sua pouca idade, possui uma grande maturidade no seu jogo e deu provas de grande qualidade em Portugal. A sua chegada insere-se na nossa vontade de investir em jovens ambiciosos e trabalhadores», explicou ainda Barthélémy Constantin, diretor desportivo do Sion.

Dinis competiu pela equipa sub-23 do Sp. Braga na época passada, com 15 golos marcados em 27 jogos. É internacional português e competiu no Europeu sub-17 de 2022.