OFICIAL: Sp. Braga empresta Ismaël Gharbi ao Augsburgo
Emblema alemão terá de ficar com o jogador em definitivo mediante objetivos
O Sp. Braga emprestou Ismaël Gharbi ao Augsburgo, da Bundesliga, até ao final da corrente temporada. Porém, essa cedência pode tornar-se permanente.
O emblema da Bundesliga paga, no imediato, 250 mil euros pelo empréstimo, mais um milhão de euros consoante a obtenção de determinados objetivos coletivos.
O Augsburgo reserva ainda uma cláusula de opção de compra obrigatória no valor de cinco milhões de euros, mediante objetivos individuais, explica o clube.
Se o jogador ficar em definitivo no Augsburgo, o SC Braga ficará com 15 por cento da mais-valia sobre uma futura transferência do extremo.
Gharbi sai do clube após uma temporada em Braga. Tinha chegado a custo zero ao clube, após terminar contrato com o PSG. O médio de 21 anos tem tripla nacionalidade: espanhola, francesa e tunisina, mas optou pela seleção africana.
Unser nächster Neuzugang steht fest: Willkommen beim #FCA, Ismaël #Gharbi! 🫶— FC Augsburg (@FCAugsburg) September 1, 2025
Der 21-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom portugiesischen Erstligisten SC Braga in die Fuggerstadt. Zusätzlich besitzen wir eine Kaufoption.
👉 Alle Infos gibt’s hier:… pic.twitter.com/VGyrYitKhM