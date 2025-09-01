O Sp. Braga emprestou Ismaël Gharbi ao Augsburgo, da Bundesliga, até ao final da corrente temporada. Porém, essa cedência pode tornar-se permanente.

O emblema da Bundesliga paga, no imediato, 250 mil euros pelo empréstimo, mais um milhão de euros consoante a obtenção de determinados objetivos coletivos.

O Augsburgo reserva ainda uma cláusula de opção de compra obrigatória no valor de cinco milhões de euros, mediante objetivos individuais, explica o clube.

Se o jogador ficar em definitivo no Augsburgo, o SC Braga ficará com 15 por cento da mais-valia sobre uma futura transferência do extremo.

Gharbi sai do clube após uma temporada em Braga. Tinha chegado a custo zero ao clube, após terminar contrato com o PSG. O médio de 21 anos tem tripla nacionalidade: espanhola, francesa e tunisina, mas optou pela seleção africana.