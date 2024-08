Yuri Ribeiro está de regresso ao campeonato português, ao assinar pelo Sporting de Braga até 2026. O lateral-esquerdo tinha terminado contrato com o Legia de Varsóvia, da Polónia.

Foi esse o clube que o lateral-esquerdo representou durante as últimas três temporadas, depois de passagens pelo Benfica, Rio Ave e Nottingham Forest.

Aos 27 anos, a última vez que Ribeiro tinha atuado em Portugal foi há cinco anos, ao serviço do Benfica. O Sportng de Braga recorda o facto de Yuri Ribeiro ter sido jogador do clube entre 2010 e 2012, ainda no trajeto de formação.

Yuri Ribeiro é a nona contratação dos bracarenses na temporada 2024/25, integrando o treino de sábado orientado por Carlos Carvalhal.