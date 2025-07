João Gonçalves, diretor desportivo do Almería, deu uma entrevista à CNN Portugal nesta sexta-feira em que falou sobre o interesse do Sporting em Luis Suárez, avançado do clube espanhol.

«Luis fez a sua melhor temporada, está no melhor momento da sua carreira. 31 golos é um número que qualquer avançado quer atingir», começou por dizer. Depois, negou qualquer negociação com os leões.

«Não tivemos nenhum contacto oficial com o Sporting até ao dia de hoje. Não recebemos contacto nem formal nem informal, temos sim com outros clubes e vamos avançando nas negociações com outros clubes. Vamos gerindo os nossos timings», garantiu.

«Valor justo? Ele tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões. Vou parafrasear Frederico Varandas - não pedimos o valor da cláusula, mas vamos defender os nossos interesses», recordou Gonçalves.

Luis Suárez tem 27 anos e contrato com o Almería até 2029. Na segunda divisão espanhola, o colombiano marcou 27 golos em 41 jogos na época passada.