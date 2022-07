O mexicano Jesús Alcántar vai ser reforço do Sporting, tal como o Maisfutebol noticiou no início do mês, e já está em Portugal para assinar pelos leões.

Depois de ter estado com a seleção sub-20 no Mundial, o defesa-central do Necaxa foi fotografado e «anunciado» por um conhecido restaurante lisboeta.

«Grande “aposta” do Solar em Jesús Alcántar, o jovem central internacional sub-20 mexicano que vai reforçar o Sporting Clube de Portugal», escreveu o referido restaurante nas redes sociais com uma foto do jogador que deve iniciar o percurso na equipa B do Sporting.