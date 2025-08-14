Desde o último dia 15 de junho, a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros de Morten Hjulmand deixou de ser válida e, segundo apurou o Maisfutebol, o Sporting pôde então pedir o valor que bem entendesse aos interessados no mercado.

Sem um preço pré-fixado nos bastidores, a SAD leonina, entretanto, sempre esteve decidida a não vender o médio dinamarquês nesta temporada, mesmo diante do forte assédio de Juventus e também Manchester United.

Em princípio, a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros do capitão dos leões só deve voltar a ter validade no mercado de verão de 2026, já depois de terminada a atual temporada.

Aos 26 anos, Morten Hjulmand, recorde-se, tem contrato com o Sporting até junho de 2028.

Viktor Gyökeres foi o último titular a sair

Definida a venda de Gyökeres para o Arsenal, o Sporting resolveu, desde então, não vender mais nenhum jogador titular neste mercado de verão. A situação financeira do clube está muito bem equilibrada e, agora, a ideia passa por dar segurança ao trabalho de Rui Borges.