Tal como noticiado pela imprensa italiana nesta quinta-feira, o Sporting demonstrou interesse na contratação de Alberto Costa junto da Juventus, havendo até reuniões nesse sentido. Porém, o Maisfutebol apurou que essa abordagem foi recusada pelo clube italiano.

É sabido que Rui Borges, treinador do Sporting, é um admirador das características de Alberto Costa (foi ele quem apostou no jovem lateral na equipa principal do V. Guimarães). Daí, o interesse do clube em contar com o atleta em 2025/26 para reforçar a ala direita da defesa.

Porém, Alberto Costa tem conquistado espaço no onze titular da Juventus com a chegada de Igor Tudor, treinador que substituiu Thiago Motta na reta final da temporada. Foi até escolha habitual durante o Mundial de Clubes.

Dado o investimento feito em janeiro, na ordem dos 12 milhões de euros mais objetivos, e o crescimento recente do atleta português, os responsáveis do clube não admitem neste momento transferir o atleta formado no V. Guimarães, apesar do interesse dos leões.

