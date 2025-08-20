Isaac Monteiro, jogador formado no Sporting, é reforço do Anadia, do Campeonato de Portugal, após sair do Casa Pia.

O defesa-central, de 21 anos, chegou ao Casa Pia em 2021 e destacou-se nos juniores com 23 jogos no primeiro ano. Seguiu-se a integração no plantel principal, intercalada com um curto empréstimo ao Sp. Covilhã.

O jovem futebolista termina uma ligação de três anos aos «gansos», tendo apenas realizado dois jogos pela equipa principal: um na época passada e outro já em 2023/2024. Agora ruma ao Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, onde o Anadia vai competir depois da despromoção da Liga 3 na última temporada.

O jovem defesa é mais uma saída num verão movimentado em Pina Manique, que já viu partir Ruben Kluivert, Leonardo Lelo, Adrian Kraev, Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.

Para compensar, o Casa Pia já garantiu várias caras novas: o guarda-redes Ivan Mandic, os defesas Kaique Rocha e David Sousa, os médios Sebastián Pérez e Yassin Oukili, além dos avançados Kevin Prieto, Tiago Morais e Kelian Nsona.

Ao fim de duas jornadas da Liga, o Casa Pia soma três pontos. Já o Anadia tem um ponto em dois jogos na Série B do Campeonato de Portugal.