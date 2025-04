O Burnley está de regresso à Premier League! A equipa bateu no final desta tarde do Sheffield United por 2-1, com bis de Brownhill, e garantiu a subida ao primeiro escalão inglês.

Esta é uma boa notícia não só para os adeptos do clube, como também para o Sporting, que vai receber um montante milionário por Marcus Edwards.

O jogador inglês estava emprestado até ao final da época e, caso o Burnley subisse, havia uma cláusula de compra obrigatória de 10 milhões de euros mais objetivos, num potencial valor a rondar os 11 milhões.

O Sporting reserva 65% do passe do jogador e o Tottenham 35%. Portanto, recebe 6,5 milhões de euros pelo jogador.

O Burnley tem agora 94 pontos, os mesmos que o Leeds, que também garantiu a subida nesta segunda-feira. Ambos disputam o título do Championship.

📈 @BurnleyOfficial are back!



They've earned promotion to the Premier League at the first time of asking 📈 pic.twitter.com/QKzq9HT9iD