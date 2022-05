O Sporting e o Paris Saint-Germain oficializanesta terça-feira a transferência de Nuno Mendes em definitivo para o clube francês.

O lateral internacional português transfere-se a troco de 38 milhões de euros e, tal como o Maisfutebol tinha noticiado, assina um contrato válido até 2026.

Nuno Mendes, de 19 anos, fez 37 jogos e duas assistências na época de empréstimo do Sporting aos parisienses.

Recorde-se que pela cedência de um ano, o PSG pagou sete milhões de euros ao Sporting. Assim, o valor total do negócio, cujos detalhes estão expressos em comunicado enviado à CMVM, ascende aos 45 milhões de euros.

Na mesma informação aos mercados, os leões informam que os encargos de intermediação se cifram em 3,8 milhões de euros, 10 por cento do negócio agora efetuado.

O COMUNICADO DO SPORTING NA ÍNTEGRA:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que, no âmbito do disposto no contrato de cedência temporária celebrado em 31 de Agosto de 2021 entre a Sporting SAD e o Paris Saint-Germain Football Club, ao abrigo do qual o jogador Nuno Alexandre Tavares Mendes (Nuno Mendes) havia sido cedido ao clube francês, até ao final da presente época desportiva, pelo montante de €7.000.000,00 (sete milhões de euros), a Sporting SAD foi notificada do exercício do direito de opção pelo Paris Saint-Germain, tendo em vista a cedência do referido jogador a título definitivo. Em consequência do exposto são, definitivamente, transferidos para o Paris Saint-Germain os direitos de inscrição desportiva do jogador Nuno Mendes, com efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2022, pelo montante fixo de €38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros), a pagar à Sporting SAD nos termos e prazos previstos no identificado contrato. Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil euros).

