O APOEL Nicósia, clube que disputa o campeonato cipriota, anunciou esta terça-feira a contratação do atacante português Rafael Moreira até 2025.

O jogador de 20 anos deixa assim o Sporting, clube que representou desde 2020, na equipa B, sub-23 e juniores.

Com formação dividida entre o S. Julião do Tojal, Sporting de Espinho e Loures, Rafael Moreira passou ainda pela equipa B do Estoril.