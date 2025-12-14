É oficial: o Sporting renovou com a jovem sensação desta temporada. Os leões oficializaram, este domingo, a renovação com Salvador Blopa até 2030. O avançado de 18 anos fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Blopa chegou ao Sporting em 2017, na altura para representar os sub-11. Completou toda a restante formação nos leões, já depois de ter dado os primeiros passos no Fontainhas. Depois de passar por todos os escalões leoninos, o jogador natural de Cascais estreou-se na presente temporada pela equipa principal.

Pelas mãos de Rui Borges, Blopa conquistou os adeptos com um bis na estreia frente ao Alverca na Taça da Liga. De resto, a pérola leonina voltou a ter minutos na «piscina dos grandes» em duas ocasiões na Liga dos Campeões e uma na Taça de Portugal.

«Tem sido uma roda-gigante de grandes emoções. É bom para o meu crescimento e estou muito feliz por ter conseguido concretizar estes sonhos. Sempre tive as minhas ambições, mas estava focado no dia-a-dia e na minha evolução e não esperava que este dia chegasse assim tão cedo», confessou, citado pelos canais de comunicação do clube.