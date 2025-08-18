OFICIAL: Sporting anuncia jovem extremo vindo do Farense
Leonardo Paulin representou o Benfica em 2018/19
Leonardo Paulin é reforço da formação do Sporting. O clube anunciou o jogador nesta segunda-feira, sem especificar qual a equipa que vai integrar. Aos 16 anos, Paulin troca o Farense pelos leões.
Paulin é extremo, capaz de jogar nas duas alas. Disputou 27 jogos na época passada, marcando cinco golos.
«Sinto-me realizado. Sei que, no Sporting, posso tornar-me melhor jogador e ter um futuro. Sou um jogador com muita raça, gosto de confronto físico, gosto de correr pela ala, gosto de driblar e de 'ir para cima' dos adversários», apresentou-se, aos meios de comunicação do Sporting.
«O meu objectivo é trabalhar para no futuro conseguir chegar à equipa principal do Sporting. Nunca tive estas condições antes. É muito diferente e acredito que aqui vou conseguir ser um melhor jogador, pelas condições e também pela ajuda que vou ter», disse ainda.
Paulin esteve apenas um ano no Farense. Antes disso, jogou quatro temporadas no Cova da Piedade, uma no Belenenses, outra no Benfica e deu os primeiros passos no Charneca da Caparica.
