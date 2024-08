Maxi Araújo é oficialmente jogador do Sporting. O clube confirmou nas redes sociais a contratação do atleta uruguaio, para as próximas quatro temporadas. Os detalhes do negócio já tinham sido avançados pelo Maisfutebol.

O jogador custa 13,5 milhões de euros aos cofres leoninos, depois de ultrapassados alguns entraves na negociação do passe do atleta. Fica com cláusula de rescisão de 80 milhões.

O atleta chegou no passado domingo ao aeroporto de Lisboa e teceu algumas declarações, dizendo que estava «feliz» por assinar pelo Sporting e que tem o «sonho de ser campeão». Agora, aos meios do clube, Maxi afirma: «Estou muito feliz por estar aqui, num clube tão grande, chego cheio de ilusão e com muita vontade. Já estou há muito tempo fora do meu país, saí para o México, onde o campeonato é muito bom, dou agora mais um grande passo na minha carreira e acho que não havia melhor clube do que o Sporting para o fazer. Estou onde quero estar», garantiu.

«Foi uma decisão muito fácil de tomar. Quando me disseram que o Sporting estava interessado em mim não hesitei em aceitar. Trata-se do actual campeão português, vai jogar na Liga dos Campeões e conheço a grandeza do clube», recordando a passagem de outros uruguais no clube, como Seba Coates, Manuel Ugarte e Franco Israel.

Maxi Araújo pode jogar tanto a lateral, como ala ou extremo. Faz todo o corredor esquerdo e disputou 39 jogos em 2023/24. Nesta temporada, soma cinco jogos e dois golos na equipa orientada pelo português Renato Paiva.

Antes de atuar pelo Toluca, Maxi jogou nos mexicanos do Puebla. Saiu em 2022 por cerca de cinco milhões de euros. No Uruguai, despontou ao serviço do Montevidéu Wanderers, atingindo recentemente a seleção principal do seu país. Soma 14 jogos sob orientação de Marcelo Bielsa.