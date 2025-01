Aos 18 anos, o norueguês Erik Ingebrethsen chega ao Sporting oriundo do Viking FK. O avançado tem créditos de goleador e será integrado na equipa de juniores dos leões.

Ingebrethsen foi campeão sub-17 na Noruega e acabou por ser o melhor marcador da prova, com 17 golos em 17 jogos. Em declarações ao site do Sporting, mostrou-se muito satisfeito com a mudança.

«É um sonho tornado realidade. O Sporting é um grande clube, com muita história e jogadores de muita qualidade. É uma das melhores academias do mundo e há muita aposta na formação, por isso é uma grande oportunidade para chegar ao nível profissional», disse, recordando o trajeto de Cristiano Ronaldo.

Além disso, Ingebrethsen afirmou ter um estilo parecido ao do matador Viktor Gyökeres, melhor marcador mundial em 2024 e também ele nórdico.

«Somos avançados altos, fortes e gostamos de marcar golos. Tento dar trabalho aos defesas e combinar com os meus colegas e com a minha velocidade também procuro as costas da defesa adversária», garantiu.