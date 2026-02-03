O Arouca terminou o mercado de transferências de janeiro com um reforço para a lateral-direita. José Silva, jogador que tem um jogo realizado ao serviço do Sporting, foi cedido até ao final da época pelos leões.

Silva vai suprir a necessidade do treinador Vasco Seabra para aquela posição, pois contava apenas com o capitão Tiago Esgaio. José Silva estava em bom plano na equipa B esta época, com 18 jogos e cinco participações de golo.

Aos 20 anos, tem a primeira cedência na Liga. José Silva chegou ao Sporting em 2019 vindo do Estoril.

