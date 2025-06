Nuno Dias, treinador principal, e Paulo Luís, treinador-adjunto, do Sporting na modalidade de futsal masculino, renovaram contrato pelo clube. Ambos assinaram até 2030, num vínculo de longa duração.

O clube partilhou imagens do momento de assinatura no Pavilhão João Rocha, que acolhe os jogos da equipa, com a presença de Frederico Varandas.

Os dois venceram duas Champions, nove Ligas, sete Taças de Portugal, sete Supertaças e seis Taças da Liga pelo Sporting.

«Quem está no Sporting, e foi uma imagem de marca que passamos ao longo dos anos, não se pode contentar com o que temos feito. Foi bonito, conseguimos o inédito, mas é passado e queremos continuar a marcar presença nas decisões e conquistar cada vez mais títulos para o Sporting», afirmou Nuno Dias em declarações ao clube.

«Gostamos de cá estar e o Sporting gosta de nós aqui. O prolongar deste contrato provavelmente vai ser mais um recorde de longevidade e tem sido um privilégio. Quando cheguei, as minhas filhas nem um ano tinham e quando terminar este contrato, se não o voltar a prolongar, elas já vão ser maiores de idade», apontou ainda.

Paulo Duarte agradeceu o «sinal muito grande da confiança do clube no nosso trabalho, porque acredita que vamos continuar a ser as pessoas certas no sítio certo». «Tal como no primeiro dia, vamos trabalhar com muita ambição, a mesma vontade que nos caracteriza e de certeza que vamos continuar a fazer história», disse.