Pedro Mendes vai deixar o Sporting a título definitivo para assinar pelo Ascoli, da segunda divisão italiana.

O avançado de 23 anos viaja nesta quarta-feira para Itália, e vai assinar por três épocas, num negócio que rende 500 mil euros aos leões, que ficam ainda com 50 por cento do passe do jogador, sabe o Maisfutebol.

Pedro Mendes esteve perto de reforçar o Rio Ave, clube que representou na época passada por empréstimo e ao serviço do qual marcou 10 golos em 43 jogos, mas apesar do acordo entre os clubes, os vilacondenses não chegaram a entendimento com o jogador.

Recorde-se que já em julho o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, tinha revelado divergências com Pedro Mendes quanto ao ordenado, levando o jogador a reagir negando a intenção de «ser o jogador mais bem pago».

Segue-se assim a segunda experiência de Pedro Mendes no estrangeiro, depois de ter passado a primeira metade da época passada emprestado aos espanhóis do Almeria.