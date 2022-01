O treinador do Lyon ainda conta com Islam Slimani, mas não descarta uma saída do avançado argelino, que tem sido apontado a um regresso ao Sporting.

«O Islam ainda está connosco, mas o mercado só fecha à meia-noite», referiu Peter Bosz, nesta segunda-feira.

Contratado em 2020, Slimani soma 37 jogos pelo Lyon, mas marcou apenas oito golos.

Agora com 33 anos, o internacional argelino marcou 57 golos pelo Sporting, em 111 jogos.