Durante uma entrevista a Leo Ostigard, defesa norueguês do Hoffenheim, a um produtor de conteúdo do Tik Tok, o amigo pessoal de Viktor Gyökeres fez uma videochamada ao jogador do Sporting. Nela, pode ter revelado o próximo clube do avançado.

O entrevistador começou por perguntar ao avançado onde iria no verão, mas Gyökeres respondeu de forma evasiva: «Ainda não sei, gostava de ter uma resposta mais divertida para vos dar», disse.

Depois, no final da conversa, Leo Ostigard 'descaiu-se' e disse: «Manda-me mensagem quando tiveres tudo assinado no Arsenal», ao que Gyökeres respondeu apenas que «sim» e desligou.

Ostigard e Viktor jogaram juntos no Brighton e no St. Pauli. Terá alguma informação privilegiada? A verdade é que o Arsenal tem sido associado ao jogador.