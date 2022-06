O Sporting regressou nesta segunda-feira ao trabalho, ainda com alguns dossiers pendentes.

Além dos casos de Rúben Vinagre, de Pedro Mendes e de Gonçalo Esteves, outro que está em via de ser solucionado é o de Rodrigo Battaglia.

O médio argentino, sabe o Maisfutebol, está a negociar a rescisão de contrato para poder definir o seu futuro.

O jogador de 30 anos esteve emprestado nas duas últimas épocas, com boas prestações ao serviço do Alavés e do Maiorca e sabe que não entra nas contas de Ruben Amorim, razão pela qual a saída seria do agrado de todos.