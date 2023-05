Filipe Çelikkaya renovou pelo Sporting e vai continuar a ser o treinador da equipa B dos leões até 2024.

O técnico de 38 anos que conduziu a equipa à permanência na Liga 3 vai para a quarta época ao leme da equipa secundária do Sporting.

«Este é o reconhecimento por parte da direção do trabalho que temos vindo a desenvolver e do rigor diário que temos colocado na nossa profissão, além da forma como desenvolvemos os jogadores», disse o treinador em declarações à Sporting TV.

Sobre os objetivos do Sporting B, Çelikkaya aponta o desenvolvimento de jogadores para os fazer chegar à equipa principal, como o foco que tem no seu trabalho.

«Queremos continuar a potenciar os jogadores dentro da estrutura e fazer a ligação ao sector do alto rendimento. As coisas têm acontecido de forma natural, com muito trabalho durante estas épocas, e temos tido muitos jogadores a aparecer na equipa principal e nas seleções jovens», disse.

«Na época passada utilizámos 34 jogadores, 14 deles juniores. São jogadores muito jovens, que ainda têm um caminho pela frente, mas já estão mais maduros e competentes. Queremos fazer uma boa figura na Liga 3, sem esquecer que este espaço de transição é sempre muito difícil», declarou ainda.