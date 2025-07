O Sporting vai pagar um milhão de euros ao Black Bulls pelos direitos económicos de Geny Catamo. O anúncio foi feito pelo clube moçambicano através de um comunicado.

«É com satisfação que informamos que foi celebrado um acordo no montante de um milhão de euros», pode ler-se na nota do emblema campeão moçambicano.

O pagamento será feito de forma faseada com o clube leonino a pagar ao longo de três anos, até 2027.

No comunicado o clube de Moçambique refere que houve um entendimento entre o Amora, Sporting e Black Bulls, com o clube português a negociar com cada parte envolvida de forma separada.

Geny Catamo, médio de 24 anos, chegou ao Sporting na temporada 2019/20, por empréstimo do Amora. Desde a sua chegada o jogador moçambicano realizou 90 jogos pela equipa principal do Sporting.