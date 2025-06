O guarda-redes do Sporting Diogo Pinto tem três interessados na Liga portuguesa, como o Maisfutebol noticiou em momento oportuno. A imprensa nacional adiantou, neste domingo, que o guarda-redes está muito próximo do Alverca, um desses interessados. Porém, ao que o nosso jornal apurou, o guarda-redes ainda não tomou uma decisão.

Estrela da Amadora, Gil Vicente e os ribatejanos apresentaram-se na disposição de contratar o jovem do Sporting no modelo pretendido pelo Sporting - passe partilhado a metade e uma cláusula de recompra no futuro.

Assim sendo, cabe ao jogador tomar a decisão final após o regresso a Portugal. Esteve com a Seleção Sub-21 no Europeu da categoria, tendo sido eliminado da competição nos quartos de final neste sábado.

Diogo Pinto tem contrato até 2026 com o Sporting, entrando no último ano de vínculo. Somou poucos minutos esta temporada, com apenas cinco jogos na equipa B dos leões na Liga 3.