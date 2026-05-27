O Sporting está em vias de garantir mais dois nomes para fortalecer o meio-campo, sendo Issa Doumbia o reforço mais perto de ser fechado, muito provavelmente ainda no decorrer desta quarta-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

O nosso jornal sabe que os leões alinharam nas últimas horas os detalhes finais do acordo com o Veneza pelo jogador italiano e vão pagar 20 milhões de euros fixos, com mais seis milhões de euros variáveis (três milhões mais fáceis de atingir e outros três milhões mais difíceis).

Quem também está a um passo de fechar com o Sporting é o sueco Silas Andersen. Neste caso, o negócio com o Hacken, já numa fase bastante avançada, vai rondar os dez milhões de euros.

Nos últimos dias, recorde-se, o Sporting já contratou dois jogadores para o meio campo de Rui Borges: o uruguaio Rodrigo Zalazar (ex-Sp. Braga) e o brasileiro Pedro Lima (ex-AVS).