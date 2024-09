O Sporting deixou para o final do mercado a definição do futuro de dois jogadores formados no clube. Rodrigo Ribeiro, jovem avançado que foi incluído no plantel principal durante a pré-temporada, foi emprestado ao AVS até ao final da época, sem opção de compra.

A lista de inscrições da Liga, com a última atualização da meia-noite, confirma aquilo que o Maisfutebol tinha dado conta anteriormente.

Além deste negócio, também Jovane Cabral saiu de Alvalade mas em definitivo. Rumou ao Estrela da Amadora, por 800 mil euros, ao fim de dez anos de ligação ao clube, e já foi inscrito no novo clube.

Após empréstimos sem sucesso a Olympiacos, Salernitana ou Lazio, Jovane abraça um novo desafio e deixa o Sporting com 107 jogos oficiais disputados.