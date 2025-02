Biel, extremo brasileiro do Bahia, está a caminho do Sporting. A notícia foi avançada na imprensa brasileira e confirmada pelo Maisfutebol.

O extremo de 23 anos tem viagem marcada para Portugal no domingo e deve assistir ao jogo do Sporting diante do Farense, em Alvalade, a partir das 18 horas.

O negócio deve custar seis milhões de euros ao clube leonino, mais dois milhões em objetivos, segundo apurou o nosso jornal. Esta é a maior venda da história do Bahia.

Antes do Bahia, tinha representado o Grémio (empréstimo) e o Fluminense, no Brasil. Em 2024, Biel somou seis golos e dez assistências.