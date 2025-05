Ao fim de oito anos de ligação, Diogo Pinto está de saída do Sporting. O Maisfutebol apurou que o jovem guarda-redes, que completa 21 anos no próximo mês de junho, recebeu autorização do clube leonino para procurar um novo destino.

A saída do guarda-redes deve acontecer de forma definitiva, com o Sporting a procurar uma solução em que garanta uma percentagem do passe do jogador. Tem contrato até junho de 2026.

Três clubes da Liga portuguesa demonstraram interesse: Gil Vicente, Estrela da Amadora e o recém-promovido Alverca, sendo que os gilistas são neste momento os mais bem posicionados para conseguir a contratação. Nada está fechado.

O guardião somou poucos minutos esta temporada, com apenas cinco jogos na equipa B dos leões na Liga 3. Trabalhou também com a equipa principal, mas Vladan Kovacevic, Franco Israel e Rui Silva foram os donos da baliza leonina.

Diogo Pinto encontra-se na comitiva da Seleção Sub-21 de Portugal, a preparar o Europeu da categoria. O jovem natural de Felgueiras sai do Sporting com três jogos na equipa principal - dois na Liga e a final da Taça de Portugal 2023/24.