O Sporting está interessado na contratação de Viktor Gyokeres, avançado de 25 anos do Coventry.

A informação foi avançada por parte da imprensa desportiva e confirmada pelo Maisfutebol junto de várias fontes.

Os leões veem no internacional sueco (três golos em 13 internacionalizações) uma boa solução para reforçar o ataque, depois de Gyokeres ter feito a melhor temporada da carreira.

A cumprir a terceira época no clube do Championship, o jogador formado no Brommapojkarna marcou 22 golos e fez 12 assistências em 50 jogos na época que agora termina.

Esses números fizeram subir o valor de mercado do jogador que custará pelo menos de 15 milhões aos cofres do Sporting.