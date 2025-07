Há mudanças à vista na baliza leonina. João Virgínia chegou a acordo com o Sporting num contrato de três anos, confirmou o Maisfutebol, para substituir Franco Israel, apontado à saída do clube.

O negócio está pendente da oficialização da saída de Israel, que já nem integra o grupo de trabalho. Porém, a direção liderada por Frederico Varandas escolheu Virgínia para o substituir num negócio a custo zero.

Trata-se de um regresso de um guarda-redes a um local que bem conhece. Virgínia fez oito jogos no clube em 2021/22, por empréstimo do Everton. Entretanto, acabou contrato com o clube inglês no final de 24/25, após sete anos no clube.

Virgínia totalizou apenas oito jogos na equipa principal do Everton, onde foi sempre suplente. Representou ainda o Arsenal e Benfica durante a formação.