A cumprir a terceira temporada no Sporting, Francisco Trincão atravessa um dos melhores momentos da carreira. Além de ser um dos jogadores mais importantes nos leões, o avançado foi decisivo no apuramento de Portugal para a final four da Liga das Nações, ao bisar no Portugal-Dinamarca.

O futebolista de 25 anos chegou a Alvalade no verão de 2022, então por empréstimo do Barcelona. O acordo contemplava uma compra obrigatória de 7 milhões de euros (a somar aos €3M pagos pela cedência), acionada pela SAD leonina ainda antes do final dessa temporada.

O Barcelona, que ficou com direito a 50 por cento do bolo de uma futura venda, reservou ainda o direito de resgatar Francisco Trincão por uma verba entre os 20 e os 25 milhões de euros. Mas, sabe o Maisfutebol, essa preferência expirou no final da época passada, a primeira enquanto futebolista dos leões em definitivo, mas a segunda no clube. Isto apesar de manter 50 por cento do passe do atleta.

Cada vez mais valorizado pelo rendimento dentro de campo, Trincão tem contrato com o Sporting até 2027 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O internacional português esteve três épocas ligado ao Barcelona - que o contratou ao Sp. Braga por 30 milhões de euros - mas só na primeira, em 2020/21, vestiu a camisola blaugrana, sendo depois cedido a Wolverhampton e Sporting.