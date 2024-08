O Sporting está prestes a fechar a contratação de Maximiliano Araújo, avançado uruguaio que atua no Toluca, equipa mexicana que é treinada por Renato Paiva.

O Maisfutebol sabe que o negócio está muito bem encaminhado e que o jogador deverá custar aos cofres da SAD leonina uma verba a rondar os 13,5 milhões de euros.

Maxi Araújo, de 24 anos, é esperado em Lisboa nos próximos dias para rubricar um contrato válido por cinco temporadas.

Internacional pelo Uruguai e titular pela seleção na Copa América realizada neste verão, Maximiliano Araújo pode fazer todo o corredor esquerdo, mas atua preferencialmente na posição de extremo.

Lançou-se profissionalmente no Montevideo Wanderers, mas em 2020 rumou ao Méximo, onde atuou no Puebla e, desde 2022/23, no Toluca, clube para o qual se transferiu recentemente Paulinho.

Nesta terça-feira, após a eliminação do Toluca da Leagues Cup, jogo para o qual Maxi Araújo não foi opção, Renato Paiva foi questionado sobre o motivo da ausência do influente jogador da equipa mexicana. «Não posso falar sobre esse assunto», limitou-se a dizer o treinador português.