O Rennes, da Ligue 1 francesa, apresentou uma proposta ao Sporting para a contratação a título definitivo de Conrad Harder, mas a mesma foi recusada pela SAD leonina, sabe o Maisfutebol.

Nesse sentido, o avançado dinamarquês continua com o futuro em aberto.

Harder pretende deixar Alvalade, sobretudo depois de perceber que a saída de Gyökeres não significa que venha a ter mais oportunidades, e o próprio Sporting também não fecha as portas ao jogador.

Nesse sentido, o Rennes avançou com uma oferta que não chegava a 20 milhões de euros, de forma a colmatar a saída de Arnaud Kalimuendo, que reforçou para o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.

O dossiê avançou rapidamente, mas a proposta apresentada não agradou os responsáveis leoninos. O futuro de Harder continua por isso totalmente indefinido, sabendo-se que o Rennes não é o único interessado: de Itália chegam notícias de que também o Milan quer o dinamarquês.

