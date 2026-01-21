Jeremiah St. Juste está muito próximo de deixar o Sporting. O defesa-central de 29 anos, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, está a negociar uma rescisão de contrato com os leões.

O Maisfutebol sabe que o jogador até já está nos Países Baixos para ultimar os detalhes com o Feyenoord, clube que demonstrou interesse no atleta. O central esteve, inclusive, nas instalações do próprio clube. Deverá, portanto, realizar os exames médicos para posteriormente seguir com a assinatura do contrato.

A confirmar-se a transferência, St. Juste regressa à formação que representou entre 2017 e 2019. O defesa neerlandês chegou a Alvalade na época 2022/23, tendo feito 80 jogos pelo Sporting, num trajeto marcado por muitos problemas físicos.

Na presente temporada, St. Juste, que não entrava nos planos de Rui Borges, foi afastado da equipa principal e não fez qualquer jogo. No mercado de verão chegou a rejeitar propostas do Osasuna e do Union Berlim.