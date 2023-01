Com a saída de Pedro Porro para o Tottenham prestes a ser oficializada, o Sporting está muito perto de garantir a contratação de Hector Bellerín junto do Barcelona.

O Maisfutebol sabe que o processo está muito perto de ser concluído e que o jogador deve chegar a Lisboa nas próximas horas, para assinar por empréstimo pelos leões.

Mais adiantada está a contratação de Ousmane Diomandé, defesa central costa-marfinense que atuou no Mafra na primeira metade da época, e que já deve treinar às ordens de Ruben Amorim nesta terça-feira.

O técnico vê assim suprida a saída de um dos principais jogadores, Pedro Porro, reforçando a lateral direita com um internacional espanhol que fez apenas sete jogos na primeira metade da época no Barcelona; além disso, reforça também o centro da defesa com um central de pé direito, algo que há muito Amorim dizia ser uma necesidade.