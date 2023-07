Manuel Ugarte foi oficializado nesta sexta-feira como reforço do Paris Saint-Germain.

Ao fim de dois anos, o médio uruguaio deixa o Sporting, que se despediu com um emocionante vídeo no qual é clara a emoção de Ugarte ao despedir-se dos companheiros e de Ruben Amorim.

Como pano de fundo do vídeo escuta-se a mensagem de despedida do jogador de 22 anos.

«Sportinguistas, quero agradecer a todos o carinho que sempre recebi desde que cheguei do Famalicão. Sinceramente, foi no Sporting que vivi o meu melhor momento no futebol. Não só por causa do futebol, mas também fora do campo», declarou.

«Tenho muitos amigos no clube, o que de deixa contente. Tenho de agradecer a todos por tudo. O ambiente em Alvalade foi sempre muito bom, fez-me sentir confortável e feliz. E claro, aos meus companheiros, que são grandes pessoas, como o mister Amorim. E também o staff, os cozinheiros, fisioterapeutas… todos os que trabalham no Sporting», acrescentou, deixando a garantia de que será sempre leão.

«Vem aí uma nova etapa, mas saio um bocado triste também porque vou ter muitas saudades. Vou torcer sempre pelo Sporting».